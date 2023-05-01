الزيت بـ30 جنيها والتنفيذ بعد دقائق.. ننشر أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن اسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 ، وكذلك أسعار السلع على بطاقة التموين لشهر مايو 2023، بعد إعلان وزارة التموين تحركها بشكل طفيف.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

ويبدأ بعد دقائق صرف السلع التموينية لشهر مايو 2023 المستحقة على البطاقات مع بدء عمل بدالي التموين في المحافظات المختلفة، وذلك بالأسعار الجديدة المعلنة.

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50 %

وفي سياق متصل كان محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، قال إن زيادة اسعار السلع التموينية جاءت بعد 4 سنوات لم يتم تحريك أسعار السلع؛ فيها ويصل دعمها لأكثر من 50%.

السلع التموينية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ان هذه الزيادات تأتي على سعر التكلفة من أجل توفير السلعة؛ وهي زيادات طفيفة؛ حيث تتحمل الدولة دعمًا كبيرًا في اسعار السلع.

حقيقة زيادة أسعار الخبز

وأشار العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين إلي أن الدولة تتحمل دعمًا نقديًا لتوفير السلع التموينية؛ حيث لا يوجد سكر بسعر 10 جنيهات للكيلو، لافتًا إلى أنه لا زيادة على أسعار الخبز.

الخبز

29 سلعة

من جانبه كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيادة اسعار السلع وهي 29 نوعا من السلع التموينية بدءا من اليوم ، للمنتفعين بالبطاقات التموينية.

وأوضح موسى خلال برنامجه "علي مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أغلب السلع الأساسية على البطاقات التموينية من الغد هتزيد، مضيفا:" لو كنت بتشتري الزيت بـ 25 هتلاقيه بكرة بـ 30 جنيها".

الأسعار الجديدة للسلع التموينية

وجاءت قائمة اسعار السلع التموينية بعد الزيادة الجديدة كما يلي :

1- سكر معبأ 12.60 جنيه

2- زيت خليط 800 ملليلتر 30 جنيها

3- أرز معبأ 1 كيلو جرام 12.60 جنيه

4- دقيق 1 كيلو جرام 18 جنيها

5- مكرونة 800 جرام 13 جنيها

6-مكرونة 400 جرام 6.50 جنيه

7- عدس مجروش زنة 500 جرام عند 21 جنيهًا

8- فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات

9- مسلي صناعي 800 جرام 36 جنيها.

10- شاي ناعم 40 جرام 5 جنيهات.

11-صلصة 300 جرام 8 جنيهات.