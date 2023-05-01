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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.. إيران تعلن القبض على رجل دين أجنبي

إيران
إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، انها اعتقلت رجل دين أجنبي بسبب أثارة الفتنة والإضرابات وزعزعة الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

 

وأفادت وكالة الأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، إنه تم اعتقال رجل الدين المدعو مولوي عبدالعزيز عمرزهي، وهو أحد الأجانب المتواجدين في إيران والمؤثرين في الاضطرابات وزعزعة الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان.

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، باغتيال رجل الدين الشيعي وعضو في مجلس خبراء القيادة آية الله عباس علي سليماني في هجوم مسلح في شمال إيران.

 

ووفقا لموقع BBC البريطاني، توفي آية الله عباس علي سليماني في المستشفى بعد إطلاق النار عليه في بنك في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران.‏

 

‏وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، إن المهاجم اعتقل، ولكن الدافع وراء القيام بإطلاق النار غير واضح.

 

‏وكان آية الله سليماني واحدا من 88 رجل دين في مجلس الخبراء الذي يعين من قبل المرشد الأعلى‏، ‏كما شغل سابقا منصب الممثل الشخصي للمرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي، في إقليم سيستان بلوشستان الجنوبي الشرقي، وتنحى في عام 2019 بعد 17 عاما في هذا المنصب.‏

رجل دين أجنبي السلطات الإيرانية محافظة سيستان وبلوجستان مولوي عبدالعزيز عمرزهي ايران

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