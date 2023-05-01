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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مكالمة بلينكن وعلييف.. بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن ممر لاتشين بأذربيجان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مكالمة هاتفية، يوم الأحد، مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، لمناقشة أهمية إعادة فتح ممر لاتشين للعربات التجارية والخاصة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن تحدث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، للتأكيد على أهمية محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا وتعهد باستمرار الدعم الأمريكي.

‏وأضاف البيان، أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب أيضا عن قلق الولايات المتحدة العميق من إنشاء أذربيجان لنقطة تفتيش على ممر لاتشين التي بدورها يقوض الجهود الرامية إلى بناء الثقة في عملية السلام، مشددا على أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام العربات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن.‏

و‏في 12 ديسمبر 2022، أغلقت مجموعة من النشطاء الأذربيجانيين الذين يدعون أنهم من دعاة حماية البيئة ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا وناجورنو كاراباخ والمكان الذي تتمركز فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.‏

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‏وذكرت باكو أن إغلاق الطريق لم يكن هدف الاحتجاج وأن المركبات المدنية يمكن أن تتحرك بحرية في كلا الاتجاهين. ومع ذلك ، انتقدت يريفان النشاط باعتباره استفزازا من قبل السلطات الأذربيجانية يهدف إلى خلق كارثة إنسانية في جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها.‏

‏وأشار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى أن ناجورنو كاراباخ تواجه نقصا في الغذاء بسبب إغلاق الممر، وفي 14 ديسمبر، طلبت أرمينيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجبار أذربيجان على فتح ممر لاتشين.‏

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