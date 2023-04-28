أرمينيا تنوي إقامة محادثات للسلام مع أذربيجان

أعلنت أرمينيا وأذربيجان عن إجراء محادثات في المستقبل القريب بشأن اتفاق سلام في محاولة لتسوية خلافاتهما المستمرة منذ فترة طويلة، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أمين مجلس الأمن الأرميني.

ولم يذكر المسؤول أرمين جريجوريان متى وأين وعلى أي مستوى ستجري المحادثات، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.

وذكرت تاس أيضا أن وزير الدفاع الأرميني ناقش الوضع في ناغورنو كاراباخ، محور حربين في العقود الثلاثة الماضية، مع القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.

الجيب الجبلي معترف به دوليا كجزء من أذربيجان ، ولكن يسكنه حوالي 120،000 من أصل أرمني.

أغلق الأذربيجانيون الذين يعرفون أنفسهم بأنهم محتجون على البيئة جزئيا ممر لاتشين وهو الطريق السريع الوحيد وطريق الإمداد الذي يمر عبر الأراضي الأذربيجانية والذي يربط أرمينيا بناجورنو كاراباخ منذ 12 ديسمبر.

وذهبت أذربيجان إلى أبعد من ذلك يوم الأحد الماضي من خلال إقامة نقطة تفتيش على الطريق ، والتي وصفتها أرمينيا بأنها انتهاك كبير لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020. وقالت باكو إن هذه الخطوة ضرورية لوقف استخدام الطريق لنقل المقاتلين والأسلحة.

وعلى الرغم من سنوات من محاولات الوساطة بينهما، لم يتوصل البلدان بعد إلى اتفاق سلام من شأنه تسوية القضايا العالقة مثل ترسيم الحدود وعودة السجناء.

وزارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أذربيجان وأرمينيا في اليومين الماضيين وحثت الجانبين على اتخاذ خطوات لبناء الثقة واستئناف المحادثات بشأن تسوية.