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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالجليل: الأهلي فريق مُرعب وقادر على الوصول لنهائي إفريقيا

صدى البلد


أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك مؤشرات كبيرة على وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية، بسبب عامل التوفيق الكبير للفريق منذ إضاعة أطهر الطاهر لركلة جزاء الهلال في لقاء صن داونز.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "اتذكر مباراة الأهلي وافريكا سبورت في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 93، فزنا بهدف نظيف بصعوبة، وكان المنافس صعب للغاية، والاحتراف في إفريقيا وقتها كان قليل لذلك الفرق كانت في مستويات مميزة، ولديها شراسة كبيرة".

وأضاف: "الأهلي فاز بهذه البطولة بصعوبة وكان عامل التوفيق حليف لنا، لذلك فأن التوفيق لديه دور كبير في حسم المباريات".

وأكمل: "الأهلي أصبح فريق مُرعب ولديه لاعبين مميزين، بينما فريق الرجاء لديه مواهب مميزة وكلهم لاعبين صغار في السن، وكولر أحسن اختيار التشكيل الأنسب لخوض اللقاء ولعب بطريقة جيدة، وكان من الصعب فتح خطوطه مبكرًا".

وتابع: "طريقة كولر واضحة مع الأهلي في المباريات الأخيرة، وهو يلعب بثلاثي في الوسط، ومروان وحمدي فتحي هما أساس نجاح الطريقة، وعلي معلول كان له دور كبير في المباراة وانقذ احد الكرات العرضية بشكل رائع".

وزاد: "يجب ان يقوم كولر بإعطاء لاعبين آخرين فرص المشاركة، خصوصا لاعبي الخط الهجومي، وذلك قبل لقاء الترجي التونسي، ومحمد شريف بدأ يطور من نفسه مؤخرًا للمشاركة في المباريات، بينما شادي حسين بعيد تماما وهو ليس بإمكانيات النادي، والفريق في حاجة لضم مهاجم أفضل منه".

وأوضح: "تاو تأقلم بشكل كبير مع الأهلي، وقد يكون هذا السبب في عدم ظهور برونو سافيو بمستوى جيد وتراجعه بشكل واضح".

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