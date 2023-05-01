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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث الرئاسة يعلن مكان احتفال الرئيس السيسي بـ عيد العمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن المستشار أحمد فهمي، متحدث ئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد، اليوم الاثنين، احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

احتفالية عيد العمال

فيما أعدت غرفة العمليات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد عملها في الإجراءات والترتيبات النهائية للاحتفال بعيد العمال الذى سوف يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

احتفالية عيد العمال

ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة لعمال وشعب مصر في هذه المناسبة القومية والعالمية، وفق تصريح عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن الاحتفال سيقام، الاثنين، بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية بمناسبة افتتاح مصنع شركة السكر الجديد. 

ويوافق اليوم الاثنين الأول من شهر مايو الاحتفال بعيد العمال في مصر والعالم، وحددت الحكومة يوم الخميس 4 مايو موعد إجازة عيد العمال 2023 للعاملين في الدولة وفي القطاع الخاص.

احتفالية عيد العمال

وسيكون الخميس المقبل إجازة عيد العمال 2023 بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ووفقا لقرار وزير القوى العاملة فإنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره اليومي.

احتفالية عيد العمال

وتعود بداية الاحتفال بعيد العمال إلى يوم 21 أبريل 1856م في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وطالب العمال في ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات، وتكرر الطلب في ولاية كاليفورنيا، وتورونتو الكندية، وأعد زعيم العمال الأمريكي بيتر ماكجواير احتفالا بعيد العمال، ونقل الفكرة بالاحتفال بأول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 سبتمبر 1882م في مدينة نيويورك، و أثمر نضال العمال في كندا عن  قانون الاتحاد التجاري الذي أعطى صفة قانونية ووفر الحماية للعمال.

زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 

جدير بالذكر أنه لأول مرة يتم زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر نحو 6 مرات متتالية ليأتي عيد العمال هذا العام مختلفا عن غيره في الأعوام السابقة، ويحمل عيد العمال 2023 كثيرا من الهدايا وبشائر الخير للعمال.

متحدث الرئاسة الرئيس السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عيد العمال احتفالية عيد العمال

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