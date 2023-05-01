اتحاد عمال مصر يوجه التحية للرئيس السيسي ويهديه درعاً تذكارياً

أكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أنه يحلم بربط جميع الجامعات التكنولوجية، و كليات الهندسة و الزراعة، والتعليم الفني و التعليم الزراعي، بمصانع بـ القطاع العام و الخاص، ونحلم بضخ استثمارات من القطاع الخاص في المصانع، خاصة بعد أن تم تمهيد الطرق لهم من قبل الدولة، بالبنية التحتية و التشريعات غير المسبوقة.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، خلال كلمته بـ الاحتفال بعيد العمال، بحضور الرئيس السيسي، أن عمال مصر يقدمون لـ الرئيس السيسي، الشكر، فيما يتم، وما حدث فى قانون المعاشات.

وقدم رئيس اتحاد عمال مصر، درع تذكاريا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه التحية لـ الرئيس على ما قدمه للعمال.