طليق كيم كارديشيان أمام القضاء من جديد لهذا السبب

رفع مستثمرون دعوى قضائية ضد شركة "أديداس" للملابس الرياضية، متهمين الشركة بالتسبب في خسائر مالية كبيرة بسبب إشكاليات التعاون مع المصمم والمغني الراب الشهير "كاني ويست".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، زعم المستثمرون أن "أديداس" كانت على علم بسلوك ويست المثير للجدل قبل إنهاء التعاون بينهما.

وأضافوا أن الشركة فشلت في اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الخسائر المالية التي نتجت عن هذا التعاون.

وكانت "أديداس" قد أنهت التعاون مع "ويست" الزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان، العام الماضي بسبب تعليقات لا سامية، فيما أعلنت الشركة أنها لا تتسامح مع معاداة السامية وأي نوع من خطاب الكراهية.

دعوى قضائية ضد كاني ويست

ومنذ ذلك الوقت، أعلنت الشركة أنها قد تخسر ما يصل إلى 700 مليون يورو بسبب منتجات Yeezy غير المباعة، التي أطلقها كاني.

ويزعم المستثمرون أن الشركة كانت على علم بسلوك "ويست" منذ فترة وقد ناقشته الإدارة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق كاسبر رورستد، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وزعم التقرير أن كبار المديرين التنفيذيين في الشركة تحدثوا عن كيفية التخفيف من مخاطر تفاعل الموظفين مع "ويست" واحتمال قطع الشركة العلاقات معه.

وأكدت "أديداس" رفضها لهذه المزاعم، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع بقوة عن نفسها ضد هذه الاتهامات.