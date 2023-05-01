عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طليق كيم كارديشيان أمام القضاء من جديد لهذا السبب

كيم كارديشيان وكاني
كيم كارديشيان وكاني ويست

رفع مستثمرون دعوى قضائية ضد شركة "أديداس" للملابس الرياضية، متهمين الشركة بالتسبب في خسائر مالية كبيرة بسبب إشكاليات التعاون مع المصمم والمغني الراب الشهير "كاني ويست".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، زعم المستثمرون أن "أديداس" كانت على علم بسلوك ويست المثير للجدل قبل إنهاء التعاون بينهما. 

وأضافوا أن الشركة فشلت في اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الخسائر المالية التي نتجت عن هذا التعاون.

txt

هل يتسبب انفصال كاني ويست عن أديداس في تراجع إيرادات الشركة العالمية؟

txt

إطلالة ساحرة لـ كيم كاردشيان تثير إعجاب متابعيها

وكانت "أديداس" قد أنهت التعاون مع "ويست" الزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان، العام الماضي بسبب تعليقات لا سامية، فيما أعلنت الشركة أنها لا تتسامح مع معاداة السامية وأي نوع من خطاب الكراهية.

دعوى قضائية ضد كاني ويست

 ومنذ ذلك الوقت، أعلنت الشركة أنها قد تخسر ما يصل إلى 700 مليون يورو بسبب منتجات Yeezy غير المباعة، التي أطلقها كاني.

ويزعم المستثمرون أن الشركة كانت على علم بسلوك "ويست" منذ فترة وقد ناقشته الإدارة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق كاسبر رورستد، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. 

وزعم التقرير أن كبار المديرين التنفيذيين في الشركة تحدثوا عن كيفية التخفيف من مخاطر تفاعل الموظفين مع "ويست" واحتمال قطع الشركة العلاقات معه.

وأكدت "أديداس" رفضها لهذه المزاعم، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع بقوة عن نفسها ضد هذه الاتهامات.

الاتهامات كاني ويست اجراءات احترازية كيم كارديشيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

متصورين بالبدلة .. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

الزيت بـ30 جنيها والتنفيذ بعد دقائق.. ننشر أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين

ده حقكم.. السيسي: تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء

قرار جديد من الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل

التموين تبدأ صرف مقررات شهر مايو بالأسعار الجديدة.. صور

52 يومًا.. مفاجأة سارة للمصريين بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الزمالك يتوجه للإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية

1000 جنيه من الدولة إعانة للعمالة غير المنتظمة.. متى تصرف وكيف؟

شكري يشارك في اجتماع رفيع المستوى بعمان لبحث الأزمة السورية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على إنشاء هيئة المحطات النووية

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال إحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بفستان ستان| شاهد

سعر ساعة عمرو دياب في الغردقة يثير الجدل| رقم خرافي

كسر أسنانه وضربه حتى الموت.. مأساة حكم مباراة على يد لاعب عربي

لايصلح للرجال... أحمد سعد يمنع نفسه من مشروب لهذا السبب

فيديو

محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة غريبة والمتابعون: دي مش أخلاق جعفر

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ