بعد الهجوم عليه.. عودة ChatGPT مرة أخرى بقوة وشراسة

أصبح روبوت الدردشة AI الخاص بـ OpenAI ، ChatGPT ، متاحًا مرة أخرى للمستخدمين في إيطاليا بعد التحسينات المهمة في إجراءات خصوصية البيانات والشفافية.

حيث قامت هيئة حماية البيانات الإيطالية ، Garante ، بحظر المنصة في مارس بسبب مخاوف بشأن كيفية معالجة ChatGPT لبيانات المستخدم وحفظها.

تعزيز الشفافية والحقوق للمستخدمين الأوروبيين

استجابت OpenAI لهذه المخاوف من خلال تنفيذ العديد من التغييرات على النظام الأساسي ، بما في ذلك زيادة الشفافية على موقع الويب حول كيفية معالجة بيانات المستخدم ، وحقوق إلغاء الاشتراك للمستخدمين ، وإجراءات التحقق من العمر لحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، بجانب إشعار يحذر المستخدمين من أن ChatGPT قد يقدم معلومات غير دقيقة حول "الأشخاص أو الأماكن أو الحقائق".

وقد رحب Garante بهذه التغييرات ، الذي أشار إلى أن ChatGPT يوفر الآن "شفافية وحقوق محسّنة للمستخدمين الأوروبيين".

كان ChatGPT عبارة عن منصة مثيرة للجدل منذ إطلاقها في عام 2022 ، حيث تم إنشاء المقالات والقصائد والأغاني ورموز الكمبيوتر بناءً على مدخلات المستخدم. ومع ذلك ، فقد أثار إصداره مناقشات حول تداعيات الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى تدابير تنظيمية مناسبة.

كان الحظر الإيطالي على ChatGPT في مارس أول مثال لدولة غربية تتخذ إجراءات ضد المنصة، فانتقدت السلطات الإيطالية التعامل مع المعلومات غير الدقيقة الناتجة عن روبوت المحادثة وإمكانية تعرض الأطفال لـ "إجابات غير مناسبة على الإطلاق".

تسلط استجابة OpenAI الناجحة لمخاوف إيطاليا الضوء على أهمية خصوصية البيانات والشفافية في تطوير الذكاء الاصطناعي. تُظهر التغييرات التي تم إجراؤها على ChatGPT التزام الشركة بحماية البيانات الشخصية للمستخدم وتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.

مع استمرار تطورها ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات خصوصية البيانات الجديدة ، بما في ذلك القدرة على إيقاف تشغيل محفوظات الدردشة الخاصة بهم.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية ، من المتوقع أن تواجه ChatGPT منافسة محتملة من الصين في تطويرالذكاء الاصطناعي ، كما أشار رئيس Microsoft.

وتوجد تنبؤات حول الإصدار التالي من ChatGPT ، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI أن الشركة لا تعمل حاليًا على ChatGPT-5.