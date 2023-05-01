شكري يشارك في اجتماع رفيع المستوى بعمان لبحث الأزمة السورية

يشارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا بعمان لبحث الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق.

وينعقد الاجتماع في إطار اللجنة المشكلة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في جدة مؤخراً.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري توجه مساء أمس الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا، والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جده بالمملكة العربية السعودية في ١٤ إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما فى ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السورى الشقيق فى تجاوز محنته.