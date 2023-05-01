كتب وصيته وسلمها لـ أشقائه.. تفاصيل مهمة عن الفنان الراحل مصطفى درويش

أجرى الفنان الراحل مصطفى درويش، عدة لقاءات مميزة قبل وفات، منها حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، وتحدث عن إصابته بـ فيروس كورونا، وكتابة وصيته.

وقال الفنان الراحل في حواره على قناة سي بي سي : " أنا كتبت الوصية وسلمت الوصية لـ أشقائي، وقولت ليهم معايا فلوس كام، و عليا فلوس لـ مين، ورقم الخزنة سلمته".

وفى وقت سابق قال الفنان مصطفى درويش: "كنت بشتغل في شركة ومكنش عندي حلم الشهرة، وكان بالنسبة لي أن استمر في العمل بالشركة حتى الانتقال لشركة أخرى أو السفر للخارج".

وأشار الفنان مصطفى درويش: "بمثل هواية وحلمي الستر وأني اتمتع بحياتي وأفضل مبسوط وأسافر"، مردفا: "أنا من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، واتربيت التربية العادية وسط إخوتي، وكانت تربية جامدة أثرت في شخصيتي".