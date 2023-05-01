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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الدفع مقابل المقال.. تويتر تقدم ميزة تقدم أرباح لصانعي المحتوى

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلن الملياردير "إيلون ماسك" المالك والمدير التنفيذي لـ منصة "تويتر" الاجتماعية للتدوينات القصيرة عن سياسة مالية جديدة تخص صناع المحتوى.

وفقا لتقرير موقع gizmochina من المقرر أن يقدم "تويتر" Twitter ميزة جديدة تسمح لناشري المحتوى بفرض رسوم على المستخدمين على أساس كل مقالة على حدى وهو نظام جديد مختلف عن الاشتراكات للأشخاص النشيطين على المنصة، في الحالة الجديدة أنت تتعامل مع كل مقال بطريقة منفردة.

تغريدة إيلون ماسك

وفقًا لتغريدة من "ماسك" ستمكن هذه الطريقة الجديدة الناشرين من عرض الوصول إلى مقالاتهم لقاء مقابل مالي ورسوم تدفع لمرة واحدة في سبيل قرائتك للمقال، بدلاً من طريقة الاشتراك الكامل على حسابات الأشخاص وهي طريقة أكثر تخصيصا. من المتوقع أن تكون هذه الميزة "مربحة للجميع" وفقا لتفكير و رؤية ماسك سواء بالنسبة للقراء أو الناشرين ، حيث يتمتع القراء بالمرونة في الدفع مقابل المقالات التي يجدونها ممتعة بينما يدر الناشرون عائدات من المقالات الفردية.

تظل تفاصيل الدفع مقابل المقال والطريقة الفعلية للحصول على هذه الميزة خامضة حتى الآن، ايس من المعروف طريقة التسعير على المقال الواحدة، ومن غير المعروف أيضا نسبة عمولة Twitter نفسها على كل معاملة ، وحتى تاريخ تفعيل الميزة لم يتم حسمه بعد، والمعايير كما أن إدارة تويتر لم توضح حتى الآن المعايير التي يجب أن تكون مستوفاة لتفعيل هذه الميزة بالنسبة لناشري المحتوى.

رغم حالة الغموض التي تكتنف السياسة الجديدة، أثار إعلان ماسك ضجة كبيرة وجدل في قطاع التكنولوجيا ، حيث توقع الكثيرون التأثيرات المحتمل لهذه الميزة الجديدة على مستقبل صناعة المحتوى الإعلامي بشكل عام.

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تأتي هذه الخطوة من إدارة تويتر في أعقاب حالة من الجدل أثارها "ماسك" منذ توليه زمام الأمور في العصفور الأزرق، وسلسلة القرارات التي اتخذها وتسببت في موجة من الاستياء العام منها منح علامة التوثيق الزرقاء لمن يدفع اشتراك شهري أو سنوي من خلال مشروع "تويتر بلو" وإعادة بعض الحسابات المعلقة منها حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

دافع "ماسك" عن سياسته الجديدة التي تقوم على إضافة مزايا مقابل الدفع بينما كانت المنصة قبل ذلك مجانية في كل أدواتها وقال في برنامج Real Time مع "بيل ماهر" ، بأنه اضطر إلى اتخاذ إجراء صارم لتجنب إفلاس تويتر بعد صفقة الاستحواذ عليه مقابل 44 مليار دولار.

يُعد دفع الرسوم مقابل قراءة المقالة تطورًا مهمًا لتويتر وصناعة الإعلام بشكل عام، حيث إنه يوفر مصدرًا بديلًا للإيرادات للناشرين ويعزز عروض المنصة للقراء.

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