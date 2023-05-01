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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

6 تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية والمدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل 

حيث شددت مديريات التربية والتعليم على : 

  • الانتهاء من وضع خطة على الامتحانات لجميع مدارس الإدارة والانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس للامتحان وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.
  • انتهاء المدارس من إعلام واخطار جميع الطلاب الجداول الامتحان، ومتابعة انتهاء المدارس من تجميع اقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية واحضار نسخة من الاقرارات للإدارة وإفادة للمرحلة بالمديرية .
  • الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة الامتحانات لكل مدرسة ومتابعة الانتهاء من اعمال الطباعة وخلافه واحضار نسخة من التكليفات للإدارة والفائدة للمرحلة بالمديرية، والانتهاء من تكليفات تشكيل الكنترول واحضار نسخة من التشكيل للإدارة وإفادة للمرحلة بالمديرية.
  • تجميع القرارات الانتهاء من الامتحان العملي لمادة العلوم والحاسب الآلي وجميع الامتحانات العملية والمهام الأدائية واحضار إفادة بذلك للإدارة وافادة للمرحلة بالمديرية،  الانتهاء من التقييمات العملية للأنشطة التربوية الاصفية واحضار افادة بذلك للإدارة وافادة للمرحلة بالمديرية.
  • الالتزام بكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال 
     
  • أن تكون الأسئلة متوازية وصياغتها سليمة لغويا ولا تحتمل اكثر من إجابة واحدة وان تتدرج من السهولة والصعوبة، والالتزام بكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال، والقيام بإعداد امتحانات الدمج للمدارس التي يوجد بها طلاب دمج وتسليمهم لمديري المدارس وقل كل إعاقة .

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