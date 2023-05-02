أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الثلاثاء 2مايو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:



سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 40200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 39700 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 39500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 39400جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 39500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 39500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 39300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 39500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 3900جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء :



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1963 جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1940جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الثلاثاء 1875 جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الثلاثاء 1890جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الثلاثاء 1860 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء 1873جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء نحو 2005 جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 2000 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الثلاثاء 1780 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.