المشرف على الرواق الأزهري للدارسين: طلبكم للعلم الشرعي جهاد في سبيل الله

تابع الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، انتظام الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، والفروع الخارجية عبر غرفة العمليات المركزية الموجودة بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الازهر فرع الدراسة.

وفي بداية حديثه للدارسين والمحاضرين ، نقل المشرف على الرواق الأزهري، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بمناسبة بدء الموسم الجديد لدراسة العلوم الشرعية والعربية.

ونوه د. فؤاد، أنه يتم اختيار الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في الرواق على درجة عالية من الكفاءة، حتى يستطيع الدارسين النهل من المنهج الإسلامي الوسطي، من منبعه الأصيل، مؤكدا أن طلبهم للعلم هو جهاد في سبيل الله، مستشهدا بحديث أنسٍ رضي الله عنه أنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: مَن خرَج في طَلَبِ العِلمِ، كان في سَبيلِ اللَّهِ حَتَّى يرجِعَ".

يأتي ذلك حرصا من فضيلة الإمام الأكبر ، على إتاحة الفرصة لراغبي العلوم الشرعية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل، وتحظى الدراسة بمتابعة مستمرة من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الدراسة انتظمت في جميع فروع رواق العلوم الشرعية والعربية ، وشهد اليوم الاول حضورا ملفتا من الدارسين والمحاضرين.

وأضاف أن الدراسة تنقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، وتنقسم كلٌ من هاتين المرحلتين إلى مستويين مدة الدراسة بكل مستوىً ستة أشهر.

ونوه إلى أن المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية والتي تتشعب إلى أربعة تخصصات: تخصص العقيدة، وتخصص التفسير والحديث، وتخصص الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

ولفت إلى أن الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تتوفر بنظامي الحضور المباشر وعن بُعد تسهيلًا على الدارسين؛ حيث تُعقد الدراسة بنظام الحضور المباشر في ١٨ محافظة، تمت تهيئة مقر بكل محافظة من تلك المحافظات وإعداده لاستقبال الدارسين، بينما يُعقد نظام الدراسة عن بعد ب ٢٧ محافظة عبر قنوات التيليجرام التي خصصتها الإدارة العامة للجامع الأزهر لبث المحاضرات والمواد التعليمية من خلالها.