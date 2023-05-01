هل تحضر الحكومة جلسات الحوار الوطني .. المستشار محمود فوزي يحسم الجدل

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس حوار تشخيص مرض بل هو حوار علاج مرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحوار في المقام الأول هو حوار سياسي لكنه سيدور حول الموضوعات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تمثل أولويات للمجتمع المصري في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الحكومة ستكون موجودة لتقديم المعلومات اللازمة في الحوار الوطني"، مشيرا: "الذي سيحضر في جلسات الحوار مجموعة من التيارات السياسية لمختلف تنوعها وممثلي بعض الجهات ومجموعة من الخبرات أيضا، فضلا عن مقدمي المقترحات".

وتابع المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "من حق الحكومة أن تحضر بممثل أكثر وتقدم ما تشاء من إيضاحات أو تصحح ما تشاء من أرقام وإيضاحات دون أن يكون دورها فيه أي نوع من المسائلة"، مؤكدا: "حضور الحكومة اختياري وبناء على رغبتها".