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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يجب أن يصبح الحوار الوطني حالة مستمرة دائمًا

صدى البلد

أكد محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة أن يصبح الحوار الوطني حالة مستمرة دائمًا وليس حالة مؤقتة، مشيرًا إلى ضرورة أن يصبح المناخ الدائم في مصر هو الحوار الوطني.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي".

 

وأضاف سالم: ضرورة تطبيق الممارسة السياسية الديمقراطية الحقيقية داخل الأحزاب السياسية، والعمل على بناء كوادر حزبية سياسية؛ لأن ذلك الأمر سيكون له تأثير قوي داخل الحزب وخارجه.

 

أدار الحوار خلال الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء بالتنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل ومحمد الكاشف وفيولا فهمي وأحمد مشعل وزوسر تيتو، ومحمد سالم، أعضاء التنسيقية.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي تتم مناقشتها ضمن أجندة الحوار الوطني . 

محمد سالم الحوار الوطني تنسيقية شباب الاحزاب

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