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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية تؤكد أهمية التضامن العربي في تقديم المساعدات للسودان

صدى البلد

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية التضامن العربي وتكاتف الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية من كافة الجهات لتدارك الجوانب الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الحالية في جمهورية السودان الشقيقة التي تنعكس بصورة أكبر على المدنيين والفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية في اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب بشأن السودان.
وشددت الوزيرة على الالتزام بموقف الأردن وعبر وزارة الخارجية وشئون المغتربين والمتمثل بضرورة ضبط النفس ووقف الاقتتال والعودة إلى الحوار والتهدئة والالتزام بالاتفاق الاطار السياسي بين المكون العسكري وممثلي المجتمع المدني في السودان.

وأشارت الوزيرة طبقا لبيان وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية اليوم /الاثنين/ إلى توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بضرورة إجلاء الرعايا الأردنيين من الدول الصديقة والشقيقة، وإلى جهود وزارة الخارجية التي لا تألو جهدا في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين الأردنيين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، منذ تاريخ 22 أبريل الماضي وحتى تاريخه، حيث بلغ عدد الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي قامت بعمليات الإجلاء 8 طائرات، فيما نقلت الطائرة الثامنة 8 أطنان من المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للصليب الأحمر الدولي ضمن عمليات الطوارئ.

وبدوره، قام مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بإصدار القرار بشأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في جمهورية السودان، وسيتم إرساله بشكل رسمي للدول العربية لتلقي المقترحات تمهيداً للبدء بتنفيذ متطلبات القرار وسيُرفع لأمين عام جامعة الدول العربية وسيتم عرض النتائج أيضا على مجلس جامعة الدول العربية.
 

جامعة الدول العربية مجلس جامعة الدول العربية السودان جمهورية السودان وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية

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