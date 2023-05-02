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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أزمة أطفال قرية sos.. مطالب للمسئولين بحل المشاكل قبل ما وصولها للسوشيال

عزة مصطفى
عزة مصطفى

بعد أن تصدرت أزمة أطفال قرية sos بمدينة نصر، الترند خلال الساعات الأخيرة، انتقدت الإعلامية عزة مصطفى، دور بعض المسؤولين الحكوميين أصحاب القرار، وذلك لتأخرهم في حل المشاكل التي تواجه القرى أو المدن دون الرغبة في حلها، ثم يبدأ التحرك بعد أن يتم تناول المشكلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أزمة قرية sos مدينة نصر

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المسؤولين ينتظرون أن يتم تناول بعض القضايا أو المشاكل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم يتم حل الأمر بعد ذلك، وذلك بعض تداول قصة قرية sos مدينة نصر، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

 

وتابعت: «طالما المسؤول لديه القدرة على حل المشكلة ليه ينتظر مواقع التواصل الاجتماعي تنشرها ويتم تناولها إعلاميا، وبعد ذلك تحل، ليه مش بنحل المشاكل أول بأول».
 

عزة مصطفي الرئيس السيسي مواقع التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعى سوشيال ميديا قناة صدي البلد صالة التحرير

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