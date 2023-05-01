الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج طفل يعاني من مرض الصرع..فيديو

استجاب الرئيس السيسي، للإعلامية عزة مصطفى في مناشدتها علاج طفل يعاني من مرض الصرع، معقبة: "ربنا يعينك يا سيادة الرئيس ويقويك".

ووجهت الإعلامية عزة مصطفى الشكر للرئيس السيسي على الاستجابة لعلاج الطفل يوسف.

وعلق والد الطفل يوسف، قائلا: “أنا عاجز عن الشكر ربنا يجعله في ميزان حسناتكم”.



عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل حالة مرضية لطفل يعاني من مرض الصرع بالقليوبية.

وقالت، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الطفل يوسف عنده 10 سنوات ويعاني من صرع وكهرباء زيادة في المخ، والأطباء قالوا إنه يحتاج لتركيب جهاز على العصب الحائر".

وأضافت: "تكلفة علاج يوسف في الشهر 3 آلاف جنيه، والمبلغ غير متوفر لدى الأسرة لأن والده يعمل باليومية"، مشددة: "لابد أن نقف بجوار بعض خاصة في هذا التوقيت".

وقال والد الطفل يوسف: "يوسف يعاني من مرض الصرع، وتجيله تشنجات كثيرة ويحتاج لجهاز يتم تركيبه على العصب الحائر"، مضيفا: "لا نترك يوسف لحظة واحدة لأنه من الممكن أن يصاب في أي وقت، ونحتاج لمساعدة لعلاجه".

وقالت والدته: "نفسي أعالج يوسف ابني، لأنه مش بيقدر يروح الحمام لوحده".

