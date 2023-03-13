عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج شاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استجاب الرئيس السيسي، للإعلامية عزة مصطفى في علاج شاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي.

txt

الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج فتاة متضررة بتشوهات

txt

الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج شاب من الدقهلية.. فيديو

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"، "أنه رغم الوضع العالمي والأزمات فإن الرئيس يتابع ما يحتاج إليه المواطن"، معلقة "بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا سيادة الرئيس".
ووجهت والدة الشاب ياسر المريض بالتهابات الحبل الشوكي، الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلة "ربنا يديله الصحة ويعينه ويقويه"، مختتمة "فرحت باستجابة الرئيس السيسى، وربنا يعينه على تحمل المسئولية ويقويه".

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل حالة لشاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي من محافظة دمياط.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"،: "ياسر شاب عنده 23 سنة، تم إصابته بمرض وتم تشخيصه خطأ ونتيجة ما حدث لم يعد قادرا على الحركة".

وأوضح أحد أقارب ياسر: "عندما كان ياسر في الـ18 من عمره، أصيب بدور برد والدكتور وصف له محلول وكتب له علاج، وأصيب بمضاعفات خطيرة، فقد كل وظائفه الحيوية"، متابعا: "ياسر لا يستطيع الحركة ونفسيته المعنوية مدمرة خاصة أن مناعته ضعيفه".

وقالت والدته: "ياسر بقاله 5 سنين أو أكثر مصاب لا يستطيع الحركة"، متابعه: "ياسر يتأثر نفسيا بأي حاجه".

وأوضح ياسر الشاب المصاب: "أنا كنت سليم في الأول لكن دلوقتي مش بعرف أتحرك نايم على السرير ونفسي أرجع أمشي وأكمل حياتي، لأني بقالي 5 سنين وحاسس إن حياتي اتدمرت".

الرئيس السيسي السيسي محافظة دمياط مصلحة المواطن صالة التحرير المواطن المصري استجابة الرئيس السيسي عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من الشهر العقاري بشأن شقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تهدد قيمة الدولار.. الكشف عن خطة الفيدرالي الأمريكي لمنع انهيارات البنوك

4 كلمات تفتح أبواب الخير وتفرج الكرب وتجلي الهموم .. ذكر يغفله الكثيرون

الأول في الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

لسنا تابعين لأمريكا.. المجلس الأوروبي يعلن عن مفاجأة بشأن علاقته مع الصين

ترقيات كبيرة للكاميرا.. جوجل تنافس أجهزة سامسونج بـ pixel 7a

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عمري قرن هصوم رمضان.. فيديو مؤثر لعجوز أجنبية يحقق ملايين المشاهدات

عواصف وأتربة.. 3 نصائح للقيادة بأمان في هذا الطقس

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ