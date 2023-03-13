الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج شاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي|فيديو

استجاب الرئيس السيسي، للإعلامية عزة مصطفى في علاج شاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي.

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "أنه رغم الوضع العالمي والأزمات فإن الرئيس يتابع ما يحتاج إليه المواطن"، معلقة "بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا سيادة الرئيس".

ووجهت والدة الشاب ياسر المريض بالتهابات الحبل الشوكي، الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلة "ربنا يديله الصحة ويعينه ويقويه"، مختتمة "فرحت باستجابة الرئيس السيسى، وربنا يعينه على تحمل المسئولية ويقويه".

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل حالة لشاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي من محافظة دمياط.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ياسر شاب عنده 23 سنة، تم إصابته بمرض وتم تشخيصه خطأ ونتيجة ما حدث لم يعد قادرا على الحركة".

وأوضح أحد أقارب ياسر: "عندما كان ياسر في الـ18 من عمره، أصيب بدور برد والدكتور وصف له محلول وكتب له علاج، وأصيب بمضاعفات خطيرة، فقد كل وظائفه الحيوية"، متابعا: "ياسر لا يستطيع الحركة ونفسيته المعنوية مدمرة خاصة أن مناعته ضعيفه".

وقالت والدته: "ياسر بقاله 5 سنين أو أكثر مصاب لا يستطيع الحركة"، متابعه: "ياسر يتأثر نفسيا بأي حاجه".

وأوضح ياسر الشاب المصاب: "أنا كنت سليم في الأول لكن دلوقتي مش بعرف أتحرك نايم على السرير ونفسي أرجع أمشي وأكمل حياتي، لأني بقالي 5 سنين وحاسس إن حياتي اتدمرت".