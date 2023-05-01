خبأها بين ملابسه.. ضبط هواتف مهربة مع راكب في مطار الغردقة

تمكن رجال جمارك الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة ود . هشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة طائرة إير كايرو اشتبه ابراهيم عبدالحكيم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور تحت إشراف رامى مروان تلاحظ وجود كثافات وأجسام معتمة .

وبالعرض على محمود رفعت المشرف على صالة الوصول قرر تكليف محمد مهران مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 27 هاتف محمول ماركات مختلفة بين طيات الملابس .

وقام بالجرد والتحريز منال سالم ومحمد مهران ومحمد عبدالباسط بحضور مصطفى جنيدى من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 14 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.