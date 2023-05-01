مصر تتوج بلقب البطولة العربية لكرة السلة للكراسي المتحركة بعد الفوز على الكويت

توج المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة بلقب البطولة العربية عقب الفوز على منتخب الكويت مستضيف البطولة بنتيجة 40/41 .

وجاء المنتخب المغربي فى المركز الثالث ، والإمارات في المركز الرابع.

و كان منتخبنا الوطني حقق العلامة الكاملة فى كل مبارياته بالبطولة ، بالفوز على كل من المغرب والاردن وفلسطين والإمارات قبل الفوز على الكويت في المباراة النهائية.

وشارك فى البطولة كل من : الكويت الدولة المضيفة و مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان والمغرب و الإمارات و البحرين .

وترأست البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

ويقود منتخبنا الوطني عادل شریف مديرا فنيا ، يعاونه جمال احمد و سعید بدري مدربين ، و محمد رشاد مديرا إداريا.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين محمود صبري ،سامي منصور ، توبة نجدي ، محمد محمد حسب النبي ،الحسن ياسر ، أشرف ابو زيد ، أشرف محمد زغلول ،محمد انور ،احمد فتحي ،محمد فرج ، ومجدى طلعت.