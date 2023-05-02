ابدأ لتطوير الصناعة: 5 مصانع قامت بالتبرع لمبادرة حياة كريمة

علق محمد عصام عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، على قرارات الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فعاليات احتفالية عيد العمال.

وقال محمد عصام في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" هناك ملحمة تحدث في مجال الصناعة على أرض مصر ".

وتناتبع محمد عصام :" ميادرة ابدأ هي مبادرة شبابية بتكليف من الرئيس السيسي وتربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة ".

واكمل محمد عصام :" من يتعاون مع مبادرة ابدا يشعر بالسعادة الكبيرة للتعاون مع المبادرة، وذلك لتطوير العمل الصناعي وزيادة حجم الإنتاج ".

ولفت محمد عصام :" 5 مصانع قامت بالتبرع لمبادرة حياة كريمة بمبالغ كبيرة "، مضيفا:" ما تفعله المصانع بمثابة رد جميل للتعاون بين هذه المصانع ومبادرة ابدأ ".