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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابدأ لتطوير الصناعة: 5 مصانع قامت بالتبرع لمبادرة حياة كريمة

ابدأ
ابدأ

علق محمد عصام عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، على قرارات الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فعاليات احتفالية عيد العمال.

 

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 وقال محمد عصام في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  هناك ملحمة تحدث في مجال الصناعة على أرض مصر ".

 

 وتناتبع محمد عصام :" ميادرة ابدأ هي مبادرة شبابية بتكليف من الرئيس السيسي وتربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة ".

 

 واكمل محمد عصام :" من يتعاون مع مبادرة ابدا يشعر بالسعادة الكبيرة للتعاون مع المبادرة، وذلك لتطوير العمل الصناعي وزيادة حجم الإنتاج ".

 

 ولفت محمد عصام :" 5 مصانع قامت بالتبرع لمبادرة حياة كريمة بمبالغ كبيرة "، مضيفا:" ما تفعله المصانع بمثابة رد جميل للتعاون بين هذه المصانع ومبادرة ابدأ ".

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