عيد العمال.. ابدأ تعزز شعار دعم وتوطين الصناعة المصرية بافتتاح مصانع جديدة

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في احتفالية "عيد العمال" التي أقيمت اليوم بمحافظة "الشرقية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهد الرئيس افتتاح 5 مصانع مختلفة تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، والتي انطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشباب البرنامج الرئاسي، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، لتحقيق 3 أهداف أساسية، وهم توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.



لذلك ساهمت الشراكات التي عقدتها "ابدأ" في إطار عمل محور "المشروعات الكبرى" في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ليصل إجمالي عدد فرص العمل لأكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة، وتم اليوم افتتاح أحد أهم هذه المشروعات الكبرى هو مصنع "حوا لمحركات النقل الخفيف".



مصنع "حوا لمحركات وسائل النقل الخفيف"



يهدف إلى توطين صناعة محركات وسائل النقل الخفيف من خلال انتاج وتصنيع المحركات الخاصة بالدراجات النارية والتروسيكلات (2-3 عجلات) بقدرات تتراوح من 200 إلى 250 سي سي ب 5 موديلات مختلفة، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، وطاقة إنتاجية تُقدر ب 400 ألف محرك سنويًا.



جهود "ابدأ" في تقنين أوضاع المصانع وافتتاح توسعات وخطوط انتاج جديدة

وفي إطار محور "دعم الصناعة" - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - والذي يعمل على دعــــم المصانع المتعثرة للعودة إلى العمل من خلال تذليل كافة العقبات، وإزالة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع من خلال تسهيل الإجراءات مثل، الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المعنية، فضلًا عن مساعدة وتشجيع المصانع القائمة للتوسع في الصناعة، ووضع خطط للتسويق للمنتجات وبحث فرص التصدير المتاحة، و في هذا السياق تلقى فريق محور دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ" أكثر من 1692 طلب للدعم حتى الآن، حيث تم دعم 789 مصنع قائم، و497 مستثمر جديد، و جاء ضمن المصانع التي تم دعمها المصانع التي تم افتتاحها اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تم افتتاح 4 مصانع مختلفة وهم: مصنع "تكس نور"، ومصنع "سويتانا"، ومصنع "فيوتك"، ومصنع " ابدأ لتصنيع قطاعات ال UPVC".



مصنع فيوتك



ويهدف إلى تصنيع وإنتاج المستلزمات والمنتجات الكهربائية المرتبطة بصناعة الليد (لمبات ليد وكشافات)، وذلك لتعميق التصنيع المحلي باستخدام تقنيات التصميم الحديثة والأبحاث المتطورة المرتبطة بهذا المجال الهام، من خلال، طرح معدات إضاءة ذكية عالية الكفاءة وطويلة العمر تتوافر بها معايير الإضاءة الخضراء، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون كشاف، و 5 مليون لمبة طولية سنويًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 500 مليون جنيه مصري.





مصنع "ابدأ لتصنيع قطاعات ال "UPVC "

والذي يهدف إلى تصنيع قطاعات ال UPVC لاستخدامها في صناعة الأبواب والشبابيك بدلًا من الألوميتال، بتكلفة استثمارية حوالي 70 مليون جنيه، لتصل طاقته الانتاجية في المرحلة الأولى إلى 532 طن، ومن المستهدف الوصول إلى 5,000 طن ، مما يقلل في الفاتورة الاستيرادية بأكثر من 13 مليون دولار.



مصنع تكس نور للصباغة والطباعة والتجهيزات

وهو مصنع متخصص في صناعة تجهيز وطباعة وصباغة الأقمشة، يتضمن حوالي 19 خط انتاج، لتصنيع وإنتاج 7 أنواع مختلفة من الأقمشة المصبوغة والمطبوعة، بطاقة إنتاجية تُقدر بحوالي 34 طن قماش يوميًا، ومن المتوقع أن يصل للطاقة الإنتاجية القصوى له خلال الربع الأول من عام 2024.



مصنع "سويتانا"

وهو مصنع متخصص في انتاج الشوكولاتة، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه كمرحلة أولي، و 50 مليون جنيه كمرحلة ثانية، لتصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف كرتونة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الأول من عام 2024.



أصحاب المصانع يساهمون في دعم أهالي قرى "حياة كريمة"

وتقديرًا وامتنانًا من أصحاب المشروعات والمصانع التي تدعمها مبادرة "ابدأ" لجهود الدولة المصرية لدعم وتطوير الصناعة تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، تبرع أصحاب المصانع المختلفة لأهالي قرى "حياة كريمة" بمحافظات مصر المختلفة حيث تبرع مصنع "حوا لمحركات وسائل النقل الخفيف" ب 5٪؜ من أرباح شركة "حوا" لمدة عام كامل ، و خصص مصنع "تكس نور" 5000 طقم ملابس بما يعادل مليون جنيه مصري لأطفال قرى مؤسسة حياة كريمة، بينما خصص مصنع "فيوتك" أجر يوم العمال لصالح المؤسسة، بالإضافة إلى حوالي 1000 كشاف ذكي لقري محافظة المنوفية التابعة لحياة كريمة.

كما تبرع مصنع "ابدأ لتصنيع قطاعات ال "UPVC "بمواسير صرف قطر 8 بوصة 2000 متر طولي لصالح قرى حياة كريمة، وكذلك تبرع مصنع "سويتانا" ب 5000 علبة شوكولاتة لأهالي الشهداء، وأطفال قرى "حياة كريمة" بالمحافظات المختلفة.



عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.