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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أهداها لابنته.. سمسم شهاب يطرح أغنية قلب أبوكي على يوتيوب.. فيديو

سمسم شهاب
سمسم شهاب

طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أعماله الغنائية الجديدة وتحمل اسم "قلب أبوكي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات صلاح مندي، ألحان وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، ويهدى الأغنية لابنته بمناسبة قرب زفافها.

وكان شهاب قد طرح قبل عيد الحب أجدد أغانيه على موقع يوتيوب، وتحمل عنوان "اطمن حبيبي" من كلمات إسلام مطر، وألحان سمسم شهاب، وتوزيع مصطفى أبو ريه، هندسة صوتية محمد جودة.

 

وكان سمسم شهاب تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، بعد الشائعات التي طالته وتفيد اعتزاله الفن والغناء، والذي حسمها ببيان صحفي أكد استمراره في الغناء والتمثيل وأنه يحترم ويقدر الفن الراقي يرتقي بأذواق الشعوب ويعبر عن ثقافة وهوية المجتمعات، وأنه حينما يعتزل في المستقبل سيعتزل بكل هدوء ودون الغلط في أي شخص.

 

سمسم شهاب

وقال خلال البيان الصحفي: "أنا لما هعتزل في المستقبل هعتزل بكل هدوء ومن غير ما أغلط في حد أو أضايق حد أو أزعل حد لأني طوال مسيرتي عمري ما أسأت لأي زميل أو أي إنسان، فأنا رجل متصالح مع ذاتي ومع الآخرين.. ولكني لا أنكر حقيقة استيائي من الفن الهابط الذي أصبح يلوث الأذان ويفسد الأذواق ويشوه عقول شبابنا وأولادنا"، مؤكدا على احترامه الكبير وتقديره لدور الفن الراقي الذي يرتقي بأذواق الشعوب ويكن له شخصيا كل الفضل في قربه من جمهوره الذي عرفه وأحبه.

سمسم شهاب قلب أبوكي يوتيوب

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