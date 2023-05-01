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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

اكتشفه فنيا واخر عمله معه.. قصة تعاون مصطفى درويش مع خالد يوسف

مصطفى درويش وخالد
مصطفى درويش وخالد يوسف

جاء رحيل الفنان مصطفى درويش بمثابة صدمة للوسط الفنى خاصة بعد رحيله فجأة أثر تعرضه الى سكتة قلبية اودت بحياته. 

ومن المفارقات التى مر بها مصطفى درويش فى حياته الفنية حيث كانت بدايته الفنية مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم “كف القمر” كما انتهت حياته الفنية مع نفس المخرج أيضا حيث شارك قبل رحيله فى مسلسل “سره الباتع”. 

وقد قدم المخرج خالد يوسف الفنان الراحل مصطفى درويش فى أول ظهور له فى فيلم “كف القمر" مع الفنان خالد صالح وياسر المصرى ووفاء عامر وقام بدور الضابط وهو كان أحد الأدوار الثانوية وكانت بداية معرفة الجمهور به. 

كما شارك مصطفى درويش فى مسلسل “سره الباتع” اخر أعمال الفنية مع المخرج خالد يوسف أيضا وقدم فيها شخصية جديدة ومختلفة عنه حيث ظهر من اتباع السلطان حامد فى عصر مقاومة الحملة الفرنسية الا ان القدر انهى حياته بعد مشاركته المخرج خالد يوسف فى أخر اعماله بعد أن بدأها معه. 

 مصطفى درويش

رحل اليوم الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ "صدى البلد".

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وفاة مصطفى درويش 

أعلن “هاني درويش” وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني درويش «البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى دوريش مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربينى ويتكون مسلسل كامل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بالإضافة إلى مشاركة مصطفى درويش فى مسلسل "تلت التلاتة إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق  والفنانون محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

و شارك الفنان مصطفي درويش أخر تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاته بـ ٥ ساعات.

وكتب درويش عن كتاب إنهاء الماضي “هاتلي بـ٥٠٠ لو سمحت”.

كما أعلن  الفنان مصطفي درويش في آخر  تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم.

وكتب درويش :"هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".

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