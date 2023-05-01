إجراء عاجل من زيلينسكي بشأن تمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قدم إلى البرلمان الأوكراني مشاريع قوانين بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة.

وحسب موقع “رادا”، فإنه تم تسجيل مشاريع قوانين لتمديد شروط التعبئة والأحكام العرفية عن طريق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ومن غير المعروف كم من الوقت يُقترح تمديد المواعيد النهائية بشأن الأحكام العرفية والتعبئة، يحث لا توجد ملاحظات توضيحية للمشاريع حتى الآن.

وتم تمديد تأثير الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا في 6 فبراير 2023 لمدة 90 يومًا.