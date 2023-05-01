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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استسلام حلفاء أوكرانيا بالكامل.. الغرب يطعن زيلينسكي في ظهره

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الغرب، برفضه قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي، تنازل عن مصالحه.

وأضاف سوسكين: "لقد استسلم حلفاء أوكرانيا بالكامل. لقد رفضوا قبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي.. لماذا يقفون معهم؟”.

وفي وقت سابق، توقع سوسكين، الانهيار الحتمي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يدمر البلاد من الداخل.

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وأوضح أن أوكرانيا تعاني من أكثر المشاكل حدة في مجال الاقتصاد والتمويل، فالمجمع الاقتصادي الوطني ينهار، والأعمال التجارية تتدهور.

الاتحاد الأوروبي الناتو أوكرانيا حلف شمال الأطلسي

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