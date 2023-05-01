"لهذا السبب لديه شبيه".. تصريحات زيلينسكي عن حمله للسلاح تثير سخرية واسعة

سخر مستخدمو “تويتر” من تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه يحمل مسدسًا معه.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في مقابلة مع قناة “1 + 1” الأوكرانية، إنه يحمل مسدسًا معه، كما أعلن استعداده لاستخدام السلاح إذا واجه القوات الروسية.

تعليقات المستخدمين

وكتب أحد المستخدمين: "زيلينسكي جبان".

وأضاف آخر: "فولوديمير زيلينسكي، الملقب بدب الكوكايين”.

وكتب آخر: "لهذا السبب لديه شبيه يذهب معه في كل مكان".

وأضاف آخر: "رأيته يرقص.. أنا لا أصدقه".

وكتب آخر أنه "كان سيهرب إلى أحد عقاراته الفخمة في مكان ما في العالم، والتي تم شراؤها بأموال دافعي الضرائب من دول أخرى".

وأضاف آخر: "مجرد كلمات".

وعلق آخر قائلاً: "إنه محتال جبان، والآن يعرف العالم بأسره ذلك".

وكتب آخر: "إنه ممثل كوميدي! في أي عالم تعيش فيه؟ هذا الرجل يلعب دورًا فقط، هذا كل شيء”.