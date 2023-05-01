مفاجأة مدوية.. صحيفة الجارديان: أوكرانيا ليست جاهزة للهجوم المضاد

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الدول الغربية قلقة بشأن وضع الجيش الأوكراني قبل الهجوم المضاد المخطط له، كما أنها متخوفة بشأن تكلفة مساعدة كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تكلفة المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا بدأت تثير قلق بعض الحلفاء الغربيين".

وبحسب "الجارديان"، فإن أكثر ممثلي أوكرانيا وحلفاءها تفاؤلاً يريدون تكرار "النصر العسكري الدراماتيكي" في الربيع والخريف الماضيين، لكن أولئك الذين يقبعون في الخنادق أقل تفاؤلاً بشأن التقدم.

ونقلت الجارديان عن جندي أوكراني قوله: "لسنا مستعدين بعد، نحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف الجندي تردد صدى مخاوف الكثيرين في واشنطن والحكومات الأوروبية، التي ضخت مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا لكنها قلقة بشأن "حالة" الجيش الأوكراني بعد عام صعب.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن معلومات مسربة لأجهزة المخابرات الأمريكية أنه من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا نجاحات كبيرة في إطار الهجوم المضاد، وأنها لم تستعد له بعد.

كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال قال في أوائل أبريل الماضي، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، ثم قال إن الهجوم المضاد سيبدأ "في المستقبل القريب".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المقرر أن يبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 30 أبريل.