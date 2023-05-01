أزمة تهدد كييف.. الانقسام يضرب حلفاء أوكرانيا وسط خلافات كبيرة

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن أعضاء مجموعة الاتصال لمساعدة أوكرانيا، الذين يعقدون اجتماعات في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، يجدون صعوبة متزايدة في الحفاظ على الوحدة.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه “على هامش اجتماع المجموعة في 21 أبريل في قاعدة رامشتاين الأمريكية، كان من الواضح أن الحفاظ على الوحدة سيصبح مهمة صعبة بشكل متزايد".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماعات المجموعة، اختلفت الدول بشكل متزايد، بما في ذلك حول مسألة تجديد مخزونات الأسلحة بعد التسليم إلى كييف، وإرسال طائرات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأعرب البعض عن عدم رضاهم عن التأخير في التسليم وحقيقة أن عددًا من الدول خلال اجتماعات المجموعة تتعهد بتوريد الأسلحة، دون تحديد التواريخ الدقيقة، لكن في الاجتماع التالي يكررون مرة أخرى الوعود السابقة فقط.