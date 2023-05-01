بسبب جنود روس.. أوكرانيا تنسحب من بطولة عالمية في قطر

سحبت أوكرانيا، اليوم الإثنين، فريقها من بطولة العالم للجودو في قطر بسبب وجود رياضيين روس قالت إنهم جنود نشطون.

وأعطى الاتحاد الدولي للجودو، الضوء الأخضر لفرق الجودو من روسيا وبيلاروس للمنافسة في بطولة 7-14 مايو في الدوحة بشرط أن يتنافسوا كأفراد رياضيين محايدين.

لكن اتحاد الجودو الأوكراني قال في بيان، إن “غالبية الفريق الروسي هم من الرياضيين وهم جنود نشطون في القوات المسلحة الروسية، وهي جزء من الجيش الذي هاجم أوكرانيا في 24 فبراير 2022”.

وقال اتحاد الجودو الأوكراني، إن “الجيش الروسي ما زال يشن حربا وحشية واسعة النطاق على أراضينا، يقصف المدن الأوكرانية ومنازل المدنيين كل يوم ويقتل مدنيين وأطفالا”.

وأضاف: “بدلا من ذلك، ضحى أكثر من 250 رياضيا أوكرانيا بأرواحهم دفاعًا عن البلاد. ومن بينهم ممثلو الجودو”.

وتابع: “لا نرى هنا حيادًا وشروطًا متساوية وجسرًا إلى السلام كما جاء في قرار الاتحاد الدولي للجولف بشأن مشاركة الفرق الروسية والبيلاروسية في بطولة العالم بالدوحة”.