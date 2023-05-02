رجل أعمال في أمريكا ينفق مليونى دولار سنويًا لاستعادة شبابه.. شاهد

أنفق رجل الأعمال يدعى "براين جونسون" مليونى دولار سنويًا لاستعادة شبابه، ليتمكن من إرجاع عمره 5 سنوات تقريبا خلال 7 أشهر، ويأمل في تحسين جودة جلده ليكون مثل جلد شاب بعمر 18 عاما.

وبفضل ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام انخفضت نسبة الدهون في جسمه إلى 5%، ولهذا السبب باع شركته المتخصصة في أنظمة الدفع الإلكتروني عام 2013 مقابل 800 مليون دولار ليستثمر في هذا المشروع.

وكلف العودة للشباب ثمنا مرتفع جدا حيث كلفت تجربة جونسون الأربعيني نحو مليوني دولار سنويا على العلاجات والمكملات ومئات الاختبارات، حيث يراقبه فريق طبي بانتظام، إضافة لمئات الفحوصات وكل هذا يتم في بيته المكتظ بالمعدات الطبية باهظة الثمن في "لوس أنجلوس".

ويقول "براين جونسون" أنه يتناول حوالي 30 كيلو جراما من الخضراوات شهريا ونحو 52 حبة دواء في الصباح يوميا.