سكان شارع شحات عثمان بأوسيم يشكون من لوحة كهرباء بدون غطاء

شكا المواطن أحمد محمد من سكان ٣٤ شارع شحات محمد عثمان امام مصنع الرنجه بأوسيم في محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع صدى البلد من تواجد لوحة كهرباء مفتوحة وأسلاك كهربائية مكشوفة.



وقال في رسالته : أن ذلك المشهد متكرر بدون تحرك من مسئولي الكهرباء، مما قد يعرض أرواح المواطنين للخطر.

وقال السكان إنهم قاموا بإبلاغ شركة الكهرباء بدون تحرك حتى الآن مما قد يتسبب في كارثة و تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامسته ، دون استجابة من أحد .

مطالب الكهرباء بتغطية لوحة الكهرباء المكشوفة حتى لا يعبث بها الأطفال وتحدث كارثة وتزهق الأرواح، أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة.

وطالب السكان بتحرك عاجل من مسئولي الكهرباء العمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن وتركيب غطاء للوحات الكهرباء حفاظاً على الأرواح .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.