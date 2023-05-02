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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء..حظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 : خلافات عاطفية

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، غالبًا ما يكون الجوزاء شخصًا ممتازًا، يتيح لهم اهتمامهم بالعديد من المجالات المختلفة إجراء اتصالات سريعة بسلاسة مع جميع أنواع الأشخاص المختلفة.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

لا تدع القضايا تظهر في حياتك العاطفية، هناك احتمالية كبيرة لحدوث اشتباكات في العلاقة، يمكن للحجج المتعلقة بالأنا أن تخلق مشاكل في الحياة وقد يزداد هذا الأمر سوءًا في الأيام القادمة.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

قد تحبطك سياسات العمل معنوياتك ولكن لا يجب أن تترك الأوراق لأن الأمور ستحل عاجلاً، سيكون هناك ضغط للقيام بمهام غير أخلاقية ولكن لا توافق عليها كما قد تكون في موقف لاحقًا.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تصاب بعدوى في الحلق أو حمى فيروسية قد تعطل الجدول اليومي، ومع ذلك ، لن يضرك أي مرض خطير وستظل صحتك الجسدية والعقلية سليمة.

برج الجوزاء اليوم عاطفياً

ابحث عن الجمال والتوازن بين الرومانسية والمغامرة، استمع إلى حدسك لمعرفة ما يحتاجه شريكك حقًا ورعاية علاقتك بالحنان والحب.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

قد تحتاج إلى تمويل لتعليم طفلك أو النشاط اللامنهجي أو السفر. لا تستثمر في الأسهم أو التجارة اليوم، قد يجد رجال الأعمال نقصًا في الأموال وهذا قد يمنعهم من المزيد من التوسع اليوم.

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