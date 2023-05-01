بدء البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للوافدين بالأزهر

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بدء البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للوافدين؛ لتكون منفذا إلكترونيًا يلبي احتياجات جميع المتعلقين بمنظومة الوافدين بالأزهر الشريف (طلاب- معلمين- عاملين).

ومن المقرر أن يتم من خلال رقمنة جميع العمليات التعليمية والإدارية والخدمية؛ لتقدم إلكترونيا توفيرًا للوقت والجهد وتيسيرًا على جميع المستفيدين وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والمسؤولية المجتمعية.



كما أعلنت الصعيدي أنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية ودور مصر الريادي نحو العالم أجمع بتقديم مبادرات دينية وثقافية وتوعوية لكل من (المجتمع- الأسرة- المرأة- الشباب- الطفل- غير المسلمين- الأقليات- المهاجرين العرب..).



وتفعيلًا لدور المجتمع وواجبه في التطوير والتوجيه لتتوافق آراؤه ورغباته واحتياجاته مع المنصة الإلكترونية تدعو الصعيدي كل المعنيين بمنظومة الوافدين والمهتمين بها لإبداء رغباتهم واحتياجاتهم الإلكترونية وإرسالها على أي من وسائل التواصل مع المركز.