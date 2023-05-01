قال الصحفي الأمريكي ومقدم برنامج "Redacted News"، كلايتون موريس، اليوم، إن تصرفات أوكرانيا في دونباس منذ 2014 يمكن وصفها بأنها إرهاب وإبادة جماعية مستمرة.

وأشار أيضًا إلى أن الصراع الأوكراني بدأ على وجه التحديد عندما هاجمت المدفعية الأوكرانية المدنيين في دونباس في عام 2014. ووفقا له، فإن "غير المتعلمين" فقط لا يستطيعون فهم ذلك. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد موريس أن الجيش الأوكراني سبق له أن هاجم منطقتي دونيتسك وزابوروجي مستهدفًا مناطق سكنية لا توجد بها منشآت عسكرية. وأشار إلى أن هجمات المسلحين قتلت مدنيين.

وفي غضون ذلك، قال موريس إن وسائل الإعلام الغربية "تجاهلت عدة هجمات قاتلة واسعة النطاق انطلقت من أوكرانيا"، مضيفا، "لن ترى هذا على القنوات التلفزيونية الكبرى".