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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. رفع القمامة عن منطقة السكة الوسطى بحى أول المحلة

صدى البلد

في استجابة سريعة لما تم نشره في موقع صدى البلد تحت عنوان " حيوانات نافقة وأدخنة القمامة تحاصر سكان منطقة السكة الوسطى بحي أول المحلة الكبرى" قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وسكرتير عام محافظة الغربية ا / نجوى العشيري بمباشرة الشكوي وتم التواصل مع المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة الكبرى وتم العمل حل مشكلة ورفع القمامة من المنطقة.


جاء ذلك بعدما شكا سكان منطقة السكة الوسطي التابعة لحى اول المحله الكبرى فى محافظة الغربية ، بسبب حالة الإهمال التي ملأت الشوارع  وانتشار القمامة، خوفاً من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار الفيروسات .  

 

قال المواطن أيمن الغرباوي ، في رسالة بعثت بها إلى خدمة شكاوى “صدى البلد”، إن “القمامة غزت الشارع ، وأصبحت الطرق حالتها سيئة، والمنطقة تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات في غياب تام من المسئولين”.

 

وأضاف "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فالقمامة تحاصرنا من كل جانب، فضلاً عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التي تسبب الحساسية والربو لدى السكان".

 

وأشار القارئ إلى أن "القمامة تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددًا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وناشد المسئولين بسرعة التحرك ورفع القمامة من الشوارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استجابة لصدى البلد الحيوانات الضالة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية القاذورات والنفايات انتشار الفيروسات

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