رئيس مجموعة فاجنر الروسية يعلن الاستيلاء علي مساحات كبيرة من باخموت

قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، اليوم الإثنين، إن مقاتلي المجموعة تقدموا حتى 120 مترا في اتجاهات مختلفة في مدينة باخموت وسيطروا علي 45 ألف متر مربع من الأراضي.

وحسب خدمة بريجوزين الصحفية على “تلجرام”، قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية: "اليوم تقدمت قوات فاجنر في باخموت حتى 120 مترًا، وتم الاستيلاء على 45 ألف متر مربع من الأراضي من قبل وحداتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، وزارة الدفاع الروسية بزيادة شحنات الذخيرة لمقاتليه الذين يحاولون الاستيلاء على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وقد اشتبك بريجوزين كثيرا مع وزارة الدفاع الروسية حول إدارة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما يقول إنه دعم غير كاف لجنود فاجنر.

وفي مقطع فيديو نُشر على قناته على “تلجرام”، قال بريجوزين: “نحتاج إلى 300 طن على الأقل من قذائف المدفعية يوميًا للهجوم”.

وقال بريجوزين إنه كان يتفقد صناديق البنادق في مستودع في بلدة سوليدار، “ثلاثمائة طن في اليوم عبارة عن 10 حاويات شحن - ليس الكثير على الإطلاق.. لكننا لا نمنح أكثر من ثلث ذلك”.