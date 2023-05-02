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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

72 مليون جنيه أرباح العربية للأدوية خلال 9 أشهر

صدى البلد

أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها  بنسبة 5.5% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2023/2022.


كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو عن تسجيل صافي ربح بلغ 72.31 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 68.52 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو خلال التسعة أشهر لتسجل 485.14 مليون جنيه، مقابل 412.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 84.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 82.66 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثمانية أشهر إلى 431.12 مليون جنيه، مقابل 375.63 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

أسهم ادكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)
،ويمتلك ماهر مقار تاوضروس مقار (4.40%)

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