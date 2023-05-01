عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يهتم بنا ويقدرنا

السيسي
السيسي

أكد المهندس محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالعامل، مضيفا أن حديث الرئيس بمثابة ورقة عمل يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
 

txt

محمد جبران: العمالة المصرية موجودة في كافة دول العالم ومطلوبة بشدة .. فيديو


وأضاف محمد جبران، في حوار لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الإثنين، أن توجيهات السيسي بتفعيل عمل صندوق العمالة غير المنتظمة فور انتهاء الإجراءات القانونية، وصرف قيمة إعانة عاجلة لهم بقيمة 1000 جنيه هامة جدا لجميع العمال.


وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"،  كما تحدث عن المرأة وحقوقها، وأهمية مراعاة مسئوليتها داخل المنزل فضلًا عن ذوي الهمم.

محمد جبران عمال مصر السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

اتحاد نقابات عمال مصر: قرارات الرئيس السيسي تستهدف العامل البسيط

ترشيحاتنا

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ