اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يهتم بنا ويقدرنا

أكد المهندس محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالعامل، مضيفا أن حديث الرئيس بمثابة ورقة عمل يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.





وأضاف محمد جبران، في حوار لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الإثنين، أن توجيهات السيسي بتفعيل عمل صندوق العمالة غير المنتظمة فور انتهاء الإجراءات القانونية، وصرف قيمة إعانة عاجلة لهم بقيمة 1000 جنيه هامة جدا لجميع العمال.



وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، كما تحدث عن المرأة وحقوقها، وأهمية مراعاة مسئوليتها داخل المنزل فضلًا عن ذوي الهمم.