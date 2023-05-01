محاولة للهجوم على القرم.. روسيا تسقط طائرتين بدون طيار فوق خليج سيفاستوبول

قال رئيس بلدية سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف اليوم، إنه تم تدمير إحدى الطائرات بدون طيار أثناء تحليقها باتجاه سيفاستوبول؛ وتم إسقاط أخرى على أراضي جمهورية القرم، نتيجة لمحاولة طائرتين بدون طيار مهاجمة القرم وسيفاستوبول.

وفي وقت سابق، قال رازفوزاييف إنه صد هجومًا بطائرة مسيرة معادية في ميناء سيفاستوبول الخارجي ودمر طائرة مسيرة. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد زعيم القرم سيرجي أكسيونوف، أن طائرة مسيرة دمرت في الجزء الغربي من شبه جزيرة القرم.

وقال رازفوزاييف، إنه "عندما حاول الطيران التحليق فوق خليج سيفاستوبول، أسقطته قوات الدفاع الجوي".

وأضاف، أن المدينة هادئة الآن لكن جميع القوات والإدارات في حالة تأهب. كما أن الوضع لا يزال قيد المراقبة.