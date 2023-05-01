بمشاركة روسيا وأمريكا. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن أفغانستان بالدوحة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأثنين، إن ممثلين من روسيا والولايات المتحدة سيشاركون في المؤتمر حول أفغانستان الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 1 و 2 مايو القادم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي اليوم، إن المشاركين في الاجتماع هم من الدول والمنظمات التالية: الصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيران واليابان وكازاخستان وقرغيزستان والنرويج وباكستان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوزبكستان والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي".‏

وفي وقت ساتبق، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش لم يوجه الدعوة لإدارة حركة "طالبان" لحضور اجتماع يعقده مع مبعوثين خاصين بشأن أفغانستان من مختلف الدول في الدوحة الأسبوع المقبل.

وقال دوجاريك إن "الأمين العام لم يوجه دعوة إلى السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع".

وكانت قد اضطُرت الأمم المتحدة، للتأكيد على أن الاجتماع لن يركز على الاعتراف الدولي المحتمل بإدارة طالبان بعد تصريحات من نائب الأمين العام للأمم المتحدة أثارت القلق والارتباك.

وقال دوجاريك إن الاجتماع الذي سيعقد في قطر، يومي الإثنين والثلاثاء، يستهدف بدلًا من ذلك التركيز على تنشيط "المشاركة الدولية حول أهداف مشتركة نحو طريق دائم للمضي قُدمًا بشأن أفغانستان".