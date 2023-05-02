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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على 7 جثث في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

صدى البلد

عثرت السلطات الأمريكية على 7 جثث لأشخاص، بينها 2 لمراهقين مفقودين، وثالث مدان بارتكاب جريمة جنسية، بعد ظهر الاثنين، في عقار بمدينة هنريتا الصغيرة، في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة، حسبما ذكر شريف المقاطعة.

وقال إدي رايس ، شريف مقاطعة أوكمولجي ، في إفادة إخبارية نشرها التلفزيون، إنه تم العثور على الجثث التي يعتقد أنها أيفي ويبستر البالغة من العمر 14 عامًا وبريتاني بروير البالغة من العمر 16 عامًا عندما فتش الضباط المنزل الذي يعيش فيه الشخص المدان، جيسي مكفادين، بمحطة KOTV في تولسا.

وأشار "رايس" إلى أنه لم يتم التعرف على أي من الضحايا رسميًا من قبل الفاحص الطبي في المقاطعة.

وأصدرت المقاطعة إنذارًا في وقت سابق يوم الاثنين قائلة إن الشابين في عداد المفقودين، لكن الإنذار أُلغي بعد العثور على جثتيهما.

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العثور على 7 جثث في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

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