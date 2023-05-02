بعثة الأهلي تغادر اليوم للإمارات استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الحادية عشر من صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعه المقبل في بطولة السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأول اليوم هناك .

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي ستغادر إلى الإمارات وتضم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومحمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلى معلول وحمدى فتحى واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.

وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من المغرب والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع الرجاء في مركب محمد الخامس والفوز عليه في مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين.

