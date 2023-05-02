برلماني: قرارات الرئيس السيسى لدعم عمال مصر تاريخية

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفاليه عيد العمال، والتى تضمنت إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه بالتاريخية.

وأشاد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه واصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة مشيداً بتوجيه الرئيس السيسى لكافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم فى سوق العمل.

ووجه النائب السيد شمس الدين التهنئة والتحية لعمال مصر الشرفاء الذين كانوا ولا زالوا وسيظلون بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة فى كافة ربوع الوطن مؤكداً أن الطبقة العاملة المصرية على مر تاريخها رمزا للوفاء ويواصلون العمل بالليل والنهار لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، لاستشراق مستقبل أفضل لكل الأجيال .

وقال النائب السيد شمس الدين إن قرارات الرئيس السيسي لدعم عمال مصر جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية مؤكداً أن هذه القرارات اثلجت صدور عمال مصر. .