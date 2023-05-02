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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكفر شكر

حملة إزالة
حملة إزالة

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدى لجميع حالات التعدى.

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وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بالاشتراك مع قوات الشرطة بحملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا للموجة 21 لإزالة كافة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعديات بقرية كفر منصور التابعة للوحدة القروية بأسنيت وذالك بمساحة 1892 متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وشدد رئيس مدينة كفر شكر على كافة مسئولى مجلس المدينة ورؤساء الوحدات القروية وكذالك أيضا مسئولى الإدارة الزراعية بالمركز والمدينة برصد أى تعديات وإزالتها فى مهد المخالفة فورا تنفيذا لسيادة القانون.

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