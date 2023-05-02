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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر عن إدارة الأزمات.. بث مباشر

المؤتمر الدولي الخامس
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر كلية الإعلام بجامعة الأزهر الدولي الخامس بعنوان: «الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات».

بدأت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام جامعة الأزهر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وإذاعة فيلم تسجيلي عن كلية الإعلام جامعة الأزهر.

ويحضر المؤتمر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ويقام المؤتمر على مدار يومين متتاليين بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على دور الإعلام الرقمي في إدارة الأزمات بأنواعها، وتقييم الأداء الإعلامي عبر المنصات الرقمية في مواجهة الأزمات، فضلا عن رصد تأثير الإعلام الرقمي في توعية الجماهير بالأزمات المحلية والدولية وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات لتحسين الأداء الإعلامي الرقمي في إدارة الأزمات.

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولي في الأزمات الدولية والاقتصادية والبيئية والتغيرات المناخية والصحية وصناعة الأزمة.

 

 

المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر
كلية الإعلام جامعة الأزهر الإعلام الرقمي إدارة الأزمات

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