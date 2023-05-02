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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد.. من يقف وراء تعطل الصفقة؟

محمد صلاح
محمد صلاح

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للارتباط بالانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم العملاق الإسباني.

وذكرت صحيفة ""elnacional" الإسبانية،  مطلع الأسبوع الجاري، أن ريال مدريد بدأ في البحث عن مدرب بديل، تحسبا لرحيل كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل.

وأكدت الصحيفة  الإسبانية، أن زين الدين زيدان يتصدر قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد لولاية ثالثة، بعد خروج الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من الترشحيات بسبب اقترابه من تدريب تشيلسي.

 

شرط زيدان للعودة

 

وضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان شرطا لا غنى له لإمكانية عودته إلى ريال مدريد “بحسب الصحيفة الإسبانية”، وهو ضم محمد صلاح، وثيو هيرنانديز ظهير أيسر فريق إيه سي ميلان الإيطالي، وأمين جويري، مهاجم رين الفرنسي.

محمد صلاح - زيدان

 

 

استمرار أنشيلوتي يعطل صفقة انتقال صلاح إلى مدريد

 

يبدو أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد لن تتم، حيث أعلن كارلو أنشيلوتي، أمس الإثنين، استمراره في قيادة ريال مدريد الموسم المقبل، نافيا وجود أي اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لتدريب السيليساو.

 

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن العلاقة بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وكارلو أنشيلوتي  أصبحت أقوى من أي وقت مضى، وبدأ الثنائي في مناقشة احتياجات الفريق للموسم الجديد، في ظل الرغبة المتبادلة من الطرفين في استمرار العلاقة لموسم آخر.

 

وأضافت الصحيفة أن زيدان منفتح على العودة للتدريب، لكنه يعلم تماما أنه لن يدرب ريال مدريد الموسم المقبل.

 

أرقام محمد صلاح هذا الموسم:

 

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 46 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

 

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمد 70 مليون يورو.

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